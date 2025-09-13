Napoli devastante, la Fiorentina si sveglia troppo tardi: al Franchi finisce 3-1

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Napoli espugna il Franchi con una partenza devastante e gestisce fino al fischio finale. La Fiorentina reagisce solo nella ripresa ma non basta: finisce 3-1 per gli azzurri, tra rimpianti viola e certezze partenopee.

La gara si accende subito. Dopo pochi minuti, Anguissa anticipa Comuzzo in area e conquista rigore. Dal dischetto si presenta Kevin De Bruyne, preciso e freddo: è l’1-0 al 6’. La squadra di Conte continua a spingere e al 14’ raddoppia con Rasmus Højlund, letale nello scatto in profondità e glaciale davanti a De Gea. L’avvio del Napoli è un uragano.

La Fiorentina prova a scuotersi con Mandragora e Kean, ma le conclusioni finiscono alte o a lato. Gli azzurri restano padroni del campo e sfiorano il tris con De Bruyne e Politano. All’intervallo è 0-2.

La ripresa si apre con lo stesso copione. Da un corner nasce il terzo gol azzurro, firmato da Beukema sotto misura al 51’. Per il difensore è la seconda rete in Serie A. La Fiorentina barcolla, rischia ancora con Anguissa e Politano (palo esterno), ma trova la forza per reagire.

Al 79’ dagli sviluppi di un angolo la palla arriva a Ranieri, che controlla e batte Milinkovic-Savic: 3-1 e partita riaperta. I viola ci credono e sfiorano il 3-2 con Piccoli, fermato da una parata prodigiosa del portiere. Nel finale Ranieri e compagni alzano i ritmi, ma il Napoli difende con ordine.

Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi. Il Napoli torna da Firenze con tre punti pesanti, mentre la Fiorentina paga un avvio disastroso e una reazione tardiva.

Il tabellino

FIORENTINA (3-5-2)

: De Gea; Comuzzo (87′ Lamptey), Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli (65′ Nicolussi Caviglia), Sohm (65′ Fazzini), Gosens; Kean, Dzeko (46′ Piccoli). All. Pioli.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola (69′ Olivera); Lobotka; Politano (69′ Neres), Anguissa, De Bruyne (69′ Elmas), McTominay; Hojlund (73′ Lucca). All. Conte

RETI: 6′ De Bruyne (N), 14′ Hojlund (N), 51′ Beukema (N), 79′ Ranieri (F).