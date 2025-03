Fiorentina, niente impresa al Maradona. Vince il Napoli 2-1

Getting your Trinity Audio player ready...

Napoli – Fiorentina 2-1NAPOLI (3-5-2)

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (81′ Olivera), Gilmour, Lobotka, McTominay (86′ Billing), Spinazzola (90′ Jesus); Raspadori (87′ Simeone), Lukaku. A disposizione: Contini, Scuffet, Okafor, Marin, Ngonge, Hasa. Allenatore: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo (74′ Moreno), Marì, Ranieri (59′ Pongracic); Dodo, Ndour, Cataldi (81′ Beltran), Fagioli, Parisi (58′ Gosens); Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Richardson, Adli, Caprini Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Colombo di Como

RETI: 26′ Lukaku, 61′ Raspadori, 66′ Gudmundsson

NOTE: Ammoniti Buongiorno, Gudmundsson, Pongracic

NAPOLI – Non riesce l’impresa al Maradona alla Fiorentina di Palladino. Ma i viola hanno il merito di rimanere in gara fino ai minuti di recupero.

Primo tempo in mano all’undici di Conte, che trova sulla sua strada il miglior De Gea, che dice di no per due volte a Raspadori e a Spinazzola. Poi è proprio il portiere spagnolo a respingere centrale su un tiro di McTominay e ad aprire la porta a un opportunista Lukaku per l’1-0 locale. Prima della fine del tempo la prima occasione viola con Kean imbeccato da Fagioli. Nel finale occasioni per Di Lorenzo, che sceggia la traversa, e per McTominay.

Nel secondo tempo la Fiorentina cresce ma Raspadori prima impensierisce De Gea, poi raddoppia su assist di Lukaku. Il merito della Fiorentina è di riaprire quasi subito il match con Gudmunsson ma il risultato non cambia fino alla fine, nonostante l’assalto in area napoletana sull’ultimo calcio d’angolo nel recupero.

Ora c’è da affrontare il ritorno con il Panathinaikos per la Conference League: giovedì 13 marzo il primo vero crocevia della stagione per Palladino & Co.