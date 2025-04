Fiorentina, Pasquetta in Sardegna con un occhio alle semifinali di Conference

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Trasferta a Cagliari per Pasquetta per la Fiorentina, fresca di qualificazione alle semifinali di Conference League.

Si gioca lunedì (22 aprile) alle 15. L’obiettivo dei viola sono i tre punti per allungare la striscia positiva e dare fiducia al gruppo anche in vista dell’impegno europeo.

Rispetto alla formazione schierata in Conference giovedì scorso contro gli sloveni del Celje il tecnico dovrebbe cambiare qualcosa considerando i rientri di Dodo come pure Zaniolo e Moreno, e di Pablo Marì, escluso dalla lista Uefa per le Coppe, al pari di Ndour. Possibile anche il’impiego dal 1′ di Gosens che giovedì è subentrato nel finale, confermando di aver ormai smaltito il problema al ginocchio.

Doppia proccupazione, in vista della trasferta, per i viola: una riguarda il rinnovo dell’attaccante, anche della nazionale, Moise Kean, che sul tema si appresta di incontrare la Juventus, titolare della metè del giocatore. L’altra è quella della mancanza di tifosi a seguito in Sardegna per disposizione della prefettura, dopo aver ricevuto informazioni sul territorio.