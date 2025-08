La Fiorentina conosce la sua strada in Conference: prima fuori casa contro Polyssia o Paksi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Si accendono i motori europei della Fiorentina, che si prepara ad affrontare il playoff decisivo per accedere alla fase a gironi della prossima Conference League. Il sorteggio ha chiarito un primo punto: la gara d’andata si giocherà in trasferta, il 21 agosto, con il ritorno fissato al Franchi il 28.

I viola, guidati da Stefano Pioli, affronteranno la vincente del confronto tra gli ucraini del Polyssia Zhytomyr e gli ungheresi del Paksi Fc. Due squadre meno note nel panorama internazionale, ma pronte a giocarsi il tutto per tutto per sfidare una big del calcio italiano.

Per la Fiorentina, si tratta della quarta avventura consecutiva in Conference League, dopo due finali raggiunte ma mai vinte e una. semifinale. Il messaggio è chiaro: l’obiettivo minimo è superare il preliminare per tornare a competere tra le migliori del torneo.

Anche se il nome dell’avversaria è ancora in sospeso, il percorso verso la qualificazione è già iniziato. Giocare la prima fuori casa significa dover essere subito attenti, pronti a gestire ritmi e pressione. Il margine d’errore è minimo.

In attesa di conoscere l’avversario definitivo, a Firenze si respira fiducia. La Conference League ha offerto alla Fiorentina visibilità internazionale, crescita per i giovani e nuove motivazioni. Ora si riparte con la stessa ambizione, sperando che questo sia l’anno della consacrazione definitiva.