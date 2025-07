Fiorentina, prove di 3-5-2 con Pioli al Viola Park. Il preliminare di Conference al Mapei Stadium

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina giocherà lo spareggio per l’accesso alla fase a gironi di Conference League allo stadio di Reggio Emilia, il Mapei, terreno di gioco dove gioca il Sassuolo, neopromosso in serie A.

Lo ha annunciato il direttore generale Alessandro Ferrari in occasione di un incontro sull’ipotesi della candidatura dello stadio di Firenze per gli europei 2032.

Intanto in casa viola è attesa per la presentazione del tecnico Stefano Pioli, che già da due giorni è alla guida del gruppo al Viola Park.

Secondo giorno di ritiro per la Fiorentina al Viola Park e subito una doppia seduta di allenamento. Ieri, davanti ad alcuni tifosi, la partitella finale è stata una prova di 3-5-2. Da una parte c’erano Martinelli, Pongracic, Valentini, Viti, Sottil, Mandragora, Fazzini, Bianco, Gosens, Beltran e Dzeko e dall’altra De Gea, Comuzzo, Mari, Ranieri, Dodo, Fagioli, Ndour, Richardson, Parisi, Gudmundsson e Kean. Ai box c’erano Barak, Infantino, Ikone, il giovane Fortini e l’infortunato Kouame.

A parlare prima dell’allenamento l’attaccante Gudmunsson, che resta in viola dopo l’accordo fra Fiorentina e Genoa. “Sono contento di poter essere qui dal primo giorno di precampionato, per conoscere i nuovi acquisti, il nuovo allenatore e tutto lo staff. Non vedo l’ora che inizi questa stagione – ha detto il giocatore islandese ai microfoni di Sky – La scorsa stagione ho avuto un paio di infortuni che mi hanno condizionato. e se dovessi riuscirci sono certo che saranno tutti contenti”.

Intano è stato acquistato a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eman Kospo dal Barcellona.

Kospo, nato il 17 maggio 2007 a Suhr in Svizzera, dopo aver giocato nei settori giovanili di Aarau e Grasshopper, dal 2023 è entrato a La Masia, l’accademia giovanile del Barcellona, con il quale ha vinto la Youth League nella stagione appena conclusa.

Il nuovo calciatore viola vanta inoltre 10 presenze con la Nazionale Under 18 elvetica.