Fiorentina in ritiro nel Regno Unito: la lista dei convocati

FIRENZE

– La Fiorentina è già sbarcata nel Regno Unito per la seconda fase di ritiro estivo, dove preparerà la prossima stagione con una serie di allenamenti intensivi e test amichevoli. Il tecnico Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati.

I convocati

Lucas Beltrán, Alessandro Bianco, Riccardo Braschi, Oliver Christensen, Pietro Comuzzo, Domilson Cordeiro dos Santos, David De Gea Quintana, Edin Džeko, Niccolò Fagioli, Jacopo Fazzini, Niccolò Fortini, Robin Everardus Gosens, Albert Gudmundsson, Moise Bioty Kean, Eman Košpo, Eddy Nda Konan Kouadio, Pietro Leonardelli, Rolando Mandragora, Pablo Marí Villar, Tommaso Martinelli, Luca Monetengro, Cher Ndour, Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Michael Amir Junior Richardson, Abdelhamid Sabiri, Niccolò Trapani, Mattia Viti.

Il programma inglese partirà il 3 agosto contro il Leicester City, gara in programma al King Power Stadium, con fischio d’inizio alle ore 16 italiane. Tre giorni più tardi, il 5 agosto, i viola affronteranno il Nottingham Forest al City Ground (ore 20:45 italiane), per poi chiudere la tournée con il match di lusso del 9 agosto contro il Manchester United a Old Trafford, valido per la Snapdragon Cup. Dopo il ritorno dall’Inghilterra, la Fiorentina completerà la preparazione il 14 agosto al Viola Park contro la Japan University Fa.