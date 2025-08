Fiorentina sconfitta nel test con il Leicester nella tournée inglese

Getting your Trinity Audio player ready...

LEICESTER – Prima amichevole britannica per la Fiorentina, che cade 2-0 sul campo del Leicester al termine di una gara utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e testare le rotazioni in piena preparazione estiva. Al King Power Stadium, Italiano schiera dall’inizio Fortini e Viti, reduci da lavori personalizzati nella fase iniziale del ritiro.

La prima occasione arriva al 4’ per i padroni di casa: sugli sviluppi di un corner di Ayew, Soumaré tenta il tocco ravvicinato, ma la difesa viola devia in extremis. Nella fase centrale del primo tempo la Fiorentina prova ad alzare il baricentro e a farsi vedere con più continuità nella metà campo inglese, senza però trovare la giocata decisiva.

Il match si sblocca al 30’: ripartenza veloce delle Foxes, Fatawu serve El Khannouss, un rimpallo favorisce Ayew che insacca per l’1-0. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio: Fatawu parte in velocità, salta due uomini e con un sinistro a giro trova il secondo palo, firmando il 2-0. Si va al riposo dopo un minuto di recupero con questo punteggio.

Nella ripresa la Fiorentina cerca la reazione: tra il 50’ e il 55’ triplo tentativo con Fagioli, Beltrán e Fazzini, ma nessuna delle conclusioni trova la rete. Al 60’ la consueta girandola di cambi per i viola. Al 68’ Martinelli salva due volte la porta con una doppia parata miracolosa, prima coi piedi poi con le mani. All’84’ Džeko tenta il colpo spettacolare: pallonetto dai 35 metri che termina di poco alto. Nel finale non accade più nulla. La gara si chiude sul 2-0, con la Fiorentina che incassa la prima sconfitta stagionale.

Prossimo appuntamento martedì alle 20,45 contro il Nottingham Forest: la Fiorentina ritroverà l’ex Nikola Milenkovic.