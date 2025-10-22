Firenze, 23enne trovato legato e picchiato in casa: arrestati un uomo e una donna

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Paura nel pomeriggio di domenica 19 ottobre in via Allori, a Firenze, dove un giovane di 23 anni è stato trovato legato mani e piedi all’interno di un appartamento. A dare l’allarme è stata una residente della zona che, dopo aver udito grida di aiuto provenire da un’abitazione, ha chiamato il 112 riferendo anche di aver visto, attraverso una finestra, un ragazzo immobilizzato.

Sul posto sono intervenute le volanti di via Zara. Gli agenti, giunti nell’appartamento indicato, hanno trovato un uomo di 48 anni e una donna di 61. Dall’interno di una stanza provenivano ancora richieste di aiuto: i poliziotti hanno forzato la porta e scoperto il giovane legato con corde alle mani e ai piedi.

La vittima è stata subito liberata. Ai poliziotti ha raccontato di essere stata aggredita, picchiata e colpita con un’asta di metallo, oggetto rinvenuto e posto sotto sequestro insieme alle corde. Secondo la ricostruzione fornita dal 23enne, l’episodio sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa con i due arrestati, durante la quale avrebbero fatto uso di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata, il 48enne avrebbe improvvisamente iniziato a colpirlo con pugni al volto, trascinandolo in un’altra stanza per legarlo mani e piedi. Poco dopo anche la donna, 61 anni, avrebbe preso parte all’aggressione, colpendolo ripetutamente alle gambe con l’asta metallica. Solo dopo molte ore, approfittando di un momento di calma, la vittima sarebbe riuscita a farsi sentire da una passante che ha poi allertato le forze dell’ordine.

Il 23enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Careggi, dove i medici lo hanno trattenuto per accertamenti e poi dimesso con una prognosi di 14 giorni per “trauma cranio-facciale commotivo e tentativo di strangolamento”.

I due aggressori, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Sollicciano su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida della misura precautelare.