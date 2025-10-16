Firenze, trovato il presunto responsabile della rapina a un ufficio postale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Trovato il presunto responsabile all’ufficio postale di Ugnano, a Firenze, lo scorso agosto.

Al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, la Squadra Mobile fiorentina ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e ricettazione, nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni.

I fatti risalgono al 19 agosto all’interno dell’ufficio postale di Ugnano in piazza della Crezia, quando l’uomo – con il volto travisato da un casco e uno scaldacollo – ha minacciato con una pistola i dipendenti, riuscendo ad asportare la somma di 1305 euro, per poi allontanarsi con uno scooter provento di furto.

Da un’attenta visione delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne all’ufficio postale, i poliziotti della Squadra Mobile hanno cristallizzato la vicenda addebitando al 45enne la rapina consumata.

All’esito degli approfondimenti svolti, è stata trovata e sequestrata la pistola impiegata per la rapina che è risultata essere una pistola scacciacani.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Sollicciano in esecuzione dell’ordine emesso dalla competente autorità giudiziaria.