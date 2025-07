Firmato l’atto costitutivo del Consorzio industriale per l’area ex Gkn

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMPI BISENZIO – Giornata storica quella di ieri (28 luglio) per Campi Bisenzio e per il futuro dell’area ex Gkn.

Il sindaco Andrea Tagliaferri, insieme alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze e ai Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, ha firmato l’atto costitutivo del Consorzio industriale della Piana Fiorentina, organismo nato con l’obiettivo di promuovere rigenerazione produttiva, transizione ecologica e nuove opportunità occupazionali. Il Comune di Campi Bisenzio parteciperà con una quota dell’8 per cento.

“Non è un atto formale ma una scelta politica concreta per dare risposte alle vertenze industriali di oggi e affrontare quelle di domani – ha dichiarato Tagliaferri, sottolineando la portata strategica del progetto – La nascita del Consorzio è una risposta forte a chi pensa che i territori possano essere abbandonati, a chi immagina un futuro senza industria, senza occupazione, senza dignità. È un segnale chiaro, un’alternativa concreta fondata su rigenerazione produttiva e lavoro stabile e di qualità. È solo l’inizio – conclude – ma è l’inizio giusto. Campi Bisenzio non si arrende”.

La prima assemblea del nuovo organismo è stata convocata per il 4 agosto, quando saranno definite le nomine del presidente e del comitato direttivo.