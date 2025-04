Fortezza da Basso, inaugurata la ‘Mostra internazionale dell’Artigianato’

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Prosegue fino al primo maggio alla Fortezza da Basso Mida, l’89sima edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato che in questi primi tre giorni di fiera sta facendo il boom quanto a presenze di pubblico e gradimento dei visitatori.

“Ringrazio il presidente Becattini per l’invito e saluto gli artigiani presenti a questa grande manifestazione che, sin dal 1931, celebra l’arte, la creatività e l’innovazione di tanti prodotti del Made in Italy – ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso con un messaggio scritto per l’inaugurazione – In Italia le imprese artigiane sono quasi un milione e trecentomila ed equivalgono a un quinto del tessuto imprenditoriale Il Governo italiano sostiene energicamente il settore artigiano, attuando politiche che favoriscono la formazione, l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese L’artigianato italiano è una ricchezza che dobbiamo preservare e valorizzare: insieme stiamo costruendo un futuro di eccellenza e sostenibilità in cui voi continuate a dare lustro all’Italia.”.

”È per me un piacere e un’emozione inaugurare questa importante fiera – ha dichiarato il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – giunta alla sua 89sima edizione e che sta andando molto bene, un evento il cui successo e ‘longevità ‘è dovuto al lavoro di tutti e alle sinergie attivate negli anni con le istituzioni. Desidero quindi ringraziare in primo luogo il nostro azionariato: la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana, la Camera di Commercio di Firenze, il Comune di Prato. Poi Ice, Fondazione Cr di Firenze con Oma, Artex, Assocamere esteri, Cna, Confartigianato, Sicrea e infine Destination Florence e le delegazioni estere qui presenti, come quella dell’Oman e degli Emirati Arabi Uniti, con le quali si possono sviluppare in futuro collaborazioni interessanti anche per quello che riguarda il dialogo tra popoli così diversi e lontani. “Al termine di questa edizione il nostro impegno – conclude Becattini – è quello di lavorare subito per la 90sima edizione nella quale metteremo in campo le nostre tradizioni proiettate verso il futuro”.

“La Mostra internazionale dell’artigianato è un’occasione straordinaria, una vetrina unica per far conoscere delle vere e proprie eccellenze, anche questa edizione è un grande successo – ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro – Firenze è città dell’artigianato, vogliamo valorizzare sempre di più questo settore, lo stiamo facendo con tanti progetti a partire dall’attenzione alla tutela delle nostre botteghe storiche”.

“Saluto l’inaugurazione di Mida come qualcosa che appartiene alla mia vita, fin da piccolo, quando venivo qui per ammirare l’eccellenza dei manufatti artigiani, che ritrovo oggi come e più di allora. L’impegno della Camera di Commercio proseguirà per fare in occasione della novantesima edizione, il prossimo anno, qualcosa di veramente importante e senza precedenti”, il commento di Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze.

“Mida è una vetrina unica nel nostro Paese che mostra ancora una volta quanto sia labile il confine tra artigianato ed arte. Presentiamo tradizioni centenarie di donne e uomini che con le loro abili mani realizzano delle vere e proprie opere che da sempre contraddistinguono l’Italia in generale e la Toscana in particolare, ha aggiunto Luca Tonini, presidente di Cna Toscana.

“Oggi più che mai l’artigianato non è solo tradizione, ma una leva strategica per affrontare i cambiamenti globali – ha dichiarato la Presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Serena Vavolo –. Le nostre imprese, piccole ma straordinariamente resilienti, custodiscono saperi antichi e al tempo stesso innovano, contribuendo a rendere il Made in Italy un modello culturale ed economico unico. MIDA ne è la rappresentazione più autentica”.

Prende il via domani (28 aprile) il programma di cooking show a cura di Leonardo Romanelli: alle 10,30 al piano attico dello Spadolini si esibiranno gli allievi dell’istituto slberghiero F. Datini di Prato, insieme a Rocco De Santis, chef 2 stelle Michelin del ristorante Santa Elisabetta. Seguiranno nel pomeriggio alcune degustazioni.

Il commento di Eugenio Giani

“La presenza di tanti produttori e di questo folto pubblico ci dimostra quanto questo settore è ancora in grado di trainare la nostra economia”.

Il presidente Eugenio Giani ha partecipato oggi all’inaugurazione dell’89esima edizione della Mostra internazionale dell’Artigianato in corso alla Fortezza Da Basso di Firenze. La cerimonia, inizialmente in programma lo scorso 25 aprile, era stata rinviata ad oggi (27 maggio) in osservanza del lutto per la morte di Papa Francesco.

“La mostra dell’artigianato è davvero un simbolo dell’identità e del Dna con cui la Firenze e la Toscana si presentano in tutto il mondo”, ha proseguito Giani che ha tenuto a sottolinearne il valore di “festa di comunità” e di evento “che va oltre l’aspetto manifatturiero”.

Nel corso dell’intervento di saluto, il presidente ha evidenziato il percorso positivo di ripresa che sta compiendo Firenze Fiera, ente fieristico di cui la Regione è socia e che organizza Mida.

“Dopo gli anni difficili della pandemia, l’ultimo bilancio ha chiuso con 2 milioni e 400mila euro di utili e con la conclusione dei lavori del nuovo padiglione Bellavista il polo fieristico della fortezza conoscerà ulteriore slancio”, ha detto Giani, ricordando la seconda variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, al vaglio del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva, in cui sono inclusi “anche i 6 milioni di euro per l’aumento di capitale sociale di Firenze Fiera”, che faranno da stimolo “per l’innovazione e lo sviluppo, garantendo una nuova prospettiva”.

A conclusione dell’evento inaugurale del Mida, Giani ha sottoscritto anche un protocollo d’intesa per la filiera fiorentina del restauro, articolata nella Città Metropolitana attraverso 1.500 imprese e oltre 7mila addetti. L’intesa punta a far emergere a far emergere, nell’ambito regionale, il distretto economico – culturale del restauro quale imprescindibile realtà produttiva. Tra le azioni, l’implementazione del portale web già operativo, e la definizione di un disciplinare su base territoriale che consenta l’acquisizione di un marchio di qualità per le imprese del territorio.