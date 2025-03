Forza Italia a Firenze a confronto sulle politiche industriali in vista del congresso del Ppe

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Domenica 30 marzo, alle 9.30, il Teatro Puccini di Firenze ospiterà una significativa iniziativa organizzata da Forza Italia in vista del congresso del Partito popolare europeo, in programma a Valencia il 29 e 30 aprile prossimi.

L’incontro, dal titolo Un piano industriale per l’Italia e l’Europa: sfide e proposte per la crescita economica e sociale, sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti politici e il mondo produttivo. Al centro del dibattito, le strategie per rilanciare la competitività e l’occupazione, valorizzando il ruolo dell’industria nel futuro dell’Europa.

A guidare l’iniziativa sarà il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli affari esteri Antonio Tajani, affiancato da autorevoli esponenti del partito e delle istituzioni europee e italiane: il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini, l’europarlamentare e capo delegazione azzurro Fulvio Martusciello e la Ccmmissaria europea ai servizi finanziari Maria Luis Albuquerque.

L’evento vedrà anche la partecipazione delle parlamentari toscane di Forza Italia Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, insieme al consigliere regionale Marco Stella, e sarà aperto a imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria e cittadini.

Sarà possibile prenotare il proprio posto compilando il modulo disponibile qui.

Un appuntamento strategico per Forza Italia, che in questa tappa toscana intende ribadire il proprio impegno per una politica industriale europea forte e condivisa.