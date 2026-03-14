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Freccia per il sì: al via da Firenze la campagna sui treni per il referendum sulla giustizia

Attivisti e sostenitori distribuiscono materiale informativo e dialogano con i passeggeri per illustrare le ragioni del voto

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REDAZIONE
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Freccia per il sì: al via da Firenze la campagna sui treni per il referendum sulla giustizia (foto Forza Italia)
1 ' di lettura

FIRENZE – Parte da Firenze una nuova iniziativa di sensibilizzazione in vista del referendum sulla giustizia. A promuoverla è l’europarlamentare Deborah Bergamini, che sui social ha raccontato l’avvio della campagna itinerante denominata Freccia per il Sì, con destinazione Roma.

L’iniziativa punta a portare il messaggio referendario direttamente tra i cittadini, utilizzando i treni e le stazioni come luoghi di incontro e confronto. “Una vagonata di sì. Un’onda azzurra sui treni, nelle stazioni, tra la gente”, ha scritto Bergamini, spiegando l’obiettivo della campagna: informare il pubblico sull’importanza del voto e promuovere il sostegno al referendum per una giustizia definita “giusta, equa e libera”.

Durante il viaggio, attivisti e sostenitori distribuiscono materiale informativo e dialogano con i passeggeri per illustrare le ragioni del sì. L’iniziativa è accompagnata da simboli e slogan del comitato nazionale per il sì, con l’intento di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini.

La campagna rientra nelle attività di mobilitazione promosse nell’ambito del referendum sulla giustizia e vede la partecipazione di esponenti politici e volontari impegnati nella promozione del voto favorevole.

Con le Frecce per il sì, gli organizzatori puntano a creare una vera e propria “onda azzurra” itinerante, capace di attraversare il Paese e portare il dibattito sulla riforma della giustizia direttamente tra le persone.

© Riproduzione riservata

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