Gallerie degli Uffizi, aperture straordinarie per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio

FIRENZE – Gallerie degli Uffizi, in arrivo le aperture speciali di primavera.

Queste le date stabilite per le possibilità di visite extra ad uno dei musei più famosi al mondo. Domenica 20 aprile (Pasqua): riguarderà tutti i musei delle Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli), con tariffe e orari ordinari (8,15-18,30). Lunedì 21 aprile (Pasquetta) saranno aperti Galleria delle Statue e delle Pitture (eccetto il Corridoio Vasariano) e Giardino di Boboli con tariffe e orario ordinari, (8,15-18,30); Venerdì 25 aprile tutti gli spazi delle Gallerie, a ingresso gratuito in orario ordinario (8,15-18,30); Giovedì 1 maggio, di nuovo tutto aperto, in questo caso con tariffe e orari ordinari (8,15-18,30).

Lo stop delle biglietterie, quindi l’ultimo ingresso, avverrà un’ora prima dell’orario di chiusura.