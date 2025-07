Giallo per il blitz di 50 persone incappucciate al cantiere dell’impianto eolico sul Giogo

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Giallo per il blitz nel cantiere per la costruzione dell’impianto eolico di Monte Giogo del Villore in Mugello. Una cinquantina di persone incappucciate, pere con in mano coltelli, avrebbero prima minacciato ingegneri e lavoratori forestali, quindi provocato ingenti danni a infrastrutture e mezzi.

La società Agsm Aim, titolare del progetto, ha presentato denuncia ai carabinieri di Borgo San Lorenzo: “Ferma la condanna dell’atto violento e solidarietà ai tre ingegneri minacciati e ai boscaioli, oggetto di provocazioni, costretti a lasciare il cantiere” da parte del gruppo “che si è introdotto abusivamente nell’area”.

“Piena solidarietà ai colleghi e ai lavoratori coinvolti nel caso delle minacce avvenute al parco eolico di Monte Giogo del Villore. La violenza non è mai una forma di dissenso legittima, e non va tollerata in alcuna circostanza”. A dirlo sono Giancarlo Fianchisti e Stefano Corsi, rispettivamente presidente e coordinatore della commissione ambiente ed energia dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, commentando gli episodi di questi giorni avvenuti al parco eolico di Monte Giogo Del Villore, dove circa cinquanta persone incappucciate hanno occupato e sabotato il cantiere causando ingenti danni all’infrastruttura.

“A prescindere dalle motivazioni di chi ha agito – concludono Fianchisti e Corsi – sabotare un’opera in costruzione e mettere a rischio la sicurezza delle persone è un gesto grave, che colpisce non solo il progetto ma il lavoro di tecnici, operai e professionisti impegnati sul campo. Episodi come questi non contribuiscono al dialogo, ma alimentano tensione e polarizzazione. Ogni forma di confronto deve avvenire nel rispetto delle regole, delle persone e del lavoro”.

“Esprimo piena solidarietà ad Agsm Aim, agli ingegneri e agli operai aggrediti e minacciati nei giorni scorsi nel cantiere dell’impianto eolico di Monte Giogo, in Mugello”. A dirlo l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, che prosegue: “Gli episodi di violenza e sabotaggio avvenuti, che hanno portato a ingenti danni e messo a rischio la sicurezza delle persone, sono atti terroristici veri e propri: inaccettabili in una società democratica, tanto più perché colpiscono un progetto dichiarato di pubblica utilità dalla Regione Toscana e dal governo nazionale”.

“Questi gesti – ha aggiunto l’assessora – non solo seminano paura, ma contribuiscono, paradossalmente, a perpetuare il consumo di idrocarburi, ostacolando la transizione energetica che è fondamentale per dare un futuro sostenibile e sicuro ai nostri territori. La transizione ecologica richiede confronto, partecipazione e dialogo: la violenza non è e non sarà mai una strada accettabile. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine, che ringraziamo per l’impegno e la professionalità con cui stanno affrontando questa vicenda, e auspichiamo che si possano rapidamente individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia”.

“La Regione Toscana – ha concluso Monni – continuerà a lavorare con determinazione al fianco delle istituzioni e delle imprese impegnate in opere strategiche per il raggiungimento degli obiettivi climatici, nella piena tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”.