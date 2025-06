Giovani protagonisti per il 2 giugno a Firenze con il Next Generation Fest

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Next Generation Fest per la Festa della Repubblica.

Il 2 giugno in Toscana sarà all’insegna di ragazze e ragazzi, che hanno risposto in migliaia alla chiamata di Regione e Giovanisì.

Domani (2 giugno) sotto l’Alto patrocinio del Parlamento Ue, torna al Teatro del Maggio di Firenze per la quarta edizione l’evento della Generazione Z e Alfa più grande d’Italia. Oltre 60 speaker, tra personaggi dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator, che porteranno la loro esperienza tra speech e interventi ispirazionali, suddivisi in due sessioni, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14.30 alle 21.

In apertura gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e di Bernard Dika, portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì e ideatore del Next Generation Fest.

“La forza dell’entusiasmo e del protagonismo delle giovani generazioni sarà il modo migliore per rinnovare lo spirito dei valori di partecipazione e democrazia alla base della Repubblica e della Costituzione – osserva il presidente Eugenio Giani -Daremo vita ad una nuova grande giornata di confronto e di ascolto – prosegue – per ribadire ancora una volta che le giovani generazioni sono costruttrici di comunità e devono essere sempre più protagoniste nel nostro presente e per il nostro futuro”.

“Il Next Generation Fest – sottolinea Bernard Dika – è la voce di una generazione che vuole esserci, contare e incidere. Una generazione che non vuole aspettare il cambiamento, ma guidarlo. Come i tanti giovani partigiani nella Resistenza che lottarono per la libertà e la Repubblica, anche per questo abbiamo scelto il 2 Giugno!”.

Gli ospiti

Saranno oltre 60 gli ospiti a calcare il main stage di Nfg25, prendendo parte alla giornata senza alcuna forma di compenso. Ognuno di loro riceverà il premio Regione Toscana – Giovanisì “come esempio positivo per il presente del nostro paese”. Tra le ultime adesioni quella di Margherita Vicario, artista poliedrica capace di muoversi con naturalezza tra musica, cinema e teatro. Cantautrice, attrice e regista, Vicario si distingue per uno stile personale e per la sua voglia di sperimentare. Nel 2023 ha esordito alla regia con Gloria!, presentato alla Berlinale 2024, il film distribuito in più di 40 paesi e vincitore di numerosi premi, tra cui tre David di Donatello, ha ispirato anche un tour nazionale e la colonna sonora, firmata con Dade, ha dato vita al singolo Aria!. Sempre nel 2023 ha lanciato Showtime, un format che unisce podcast e musica con un EP di quattro brani e un tour nei club italiani. La sua carriera musicale è decollata con Bingo (2021) e numerosi singoli, portandola su prestigiosi palchi italiani ed europei. In parallelo, ha recitato in film e serie tv e ha collaborato con grandi nomi della musica e del cinema. Con un linguaggio unico e trasversale, Margherita continua a raccontare storie capaci di sorprendere e ispirare.

Il suo nome si aggiunge a quelli di Ambra Angiolini, Andrea Delogu, Mida. Della squadra faranno parte anche Veronica Lucchesi del progetto La Rappresentante di Lista, Sarah Toscano, i Punkcake e Francamente, Luca Ward e Marco Monty Montemagno, Pierluigi Collina e Marcello Albergoni, Antonino Tamburello e Martin Castrogiovanni. Folta la rappresentanza di creatori di contenuti digitali: lo youtuber Aledellagiusta e Valentina Barbieri, che dal 2023 è anche tra i protagonisti di GialappaShow. Chiara Pavan e Shamzy, Virginia Montemaggi e Jakidale, Carolina Tedeschi e Jennifer Serpi.

Ad alternarsi alla conduzione Chiara Piotto, giornalista di Sky Tg24 con Veronica Maffei, giornalista che ha già presentato le edizioni precedenti e Gabriele Vagnato, conduttore, comico e content creator tra i più amati sul web. Confermati i Phrones, comici e content creator, per l’occasione veri e propri “inviati speciali” in giro per il teatro e non solo, con collegamenti in diretta sul mainstage.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. È finanziato interamente dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Ngf Village e Ngf Expo

Con Ngf, tornano anche gli spazi che ciascun ospite potrà esplorare. Si ingrandisce NGF Village, l’area esterna al Teatro allestito con angoli ristoro, play e stand. Ci sarà NGF Expo, l’area stand di enti regionali, nazionali e europei, per conoscere le opportunità messe in campo per i giovani. E non mancherà Ngf Garden, il salotto per interviste e dibattiti a cura di Toscana Notizie (l’Agenzia di informazione della giunta regionale) e la redazione intoscana.it . Torna anche Ngf Job, l’area a cura di Ari, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, che promuoverà incontri tra giovani in cerca di lavoro, precedentemente selezionati, e imprese toscane.

Ngf e la squadra Regione Toscana

Al Next Generation Fest si riunisce l’intero sistema di progetti e enti della Regione Toscana

. Oltre allo stand di Regione Toscana con le opportunità di Giovanisì e dei Fondi europei, ci sarà il mondo di servizi offerti dalla Regione. Sarà attivo il camper Ispro, l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, che fornirà informazioni e materiale divulgativo su stili di vita e prevenzione oncologica. A Ngf torna Slow Life Slow Games il progetto di Usl Toscana Nord Ovest dedicato alla prevenzione nei confronti del Gioco d’azzardo patologico. All’Ngf saranno presenti i servizi per i diritti e il miglioramento della qualità della vita delle persone ipovedenti: la Stamperia Braille e la scuola nazionale cani guida di Scandicci con i suoi labrador. Il consorzio Lamma – sempre più riconosciuto come eccellenza di livello internazionale nel campo delle previsioni meteorologiche e del monitoraggio dei cambiamenti climatici- realizzerà nel suo stand collegamenti con la sala Meteo. Parteciperà anche il sistema di protezione civile regionale con Io Non Rischio, campagna nazionale di comunicazione dedicata alle buone pratiche di protezione civile.

Lo sport a Ngf

Con la quarta edizione, nasce la collaborazione con il Coni, che sarà presente con 5 Federazioni. Al Teatro del Maggio di Firenze, i partecipanti potranno fare due scambi nell’Ngf Village a pallavolo, basket e tennis tavolo. Mentre nell’Ngf Garden troveranno postazioni per giocare a scacchi o a dama.

Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Tutti gli speaker partecipano alla giornata mettendo a disposizione le loro competenze e la loro esperienza senza alcuna forma di compenso. Una grande generosità che rende ancora più straordinario questo evento dedicato ai giovani e per la quale Regione Toscana riserva un sentito ringraziamento.

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2025 clicca qui.