16.6 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dopo l’addio a Pradè e Pioli, la Fiorentina riparte da Roberto Goretti

Il dirigente umbro assume la guida operativa del settore sportivo, segnando un passaggio decisivo nella riorganizzazione del club toscano

Primo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Goretti
Foto di: X / Acf Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Dopo le recenti separazioni con Daniele Pradè e Stefano Pioli, il club viola ha ufficializzato oggi la nomina del dirigente umbro, che già ricopriva il ruolo di direttore tecnico dalla stagione 2024/2025.

Con questa decisione, la società affida a Goretti la piena guida dell’area sportiva, segnando una nuova fase nella strategia dirigenziale del club.

Figura stimata per competenza e visione, Goretti avrà ora il compito di coordinare le attività sportive e di mercato della Fiorentina, lavorando in sinergia con l’area tecnica per costruire il futuro della squadra.

La scelta conferma la volontà della dirigenza di puntare sulla continuità interna e su una figura che conosce già l’ambiente viola, chiamata ora a dare stabilità e direzione a un progetto in evoluzione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.6 ° C
16.7 °
16.4 °
59 %
0.6kmh
7 %
Mer
16 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1521)ultimora (1415)sport (70)demografica (36)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati