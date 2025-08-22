20 C
Grosso ramo crolla e ferisce a un piede una donna a Firenze

L'episodio ieri pomeriggio (20 agosto) in piazza Acciaioli a Firenze. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area

FIRENZE – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri (20 agosto) in piazza Niccolò Acciaioli, dove un ramo staccatosi da una pianta è precipitato colpendo una ragazza al piede mentre stava camminando.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa con una squadra e l’autoscala per la messa in sicurezza dell’area. La giovane è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno coordinato le operazioni di viabilità e sicurezza durante l’intervento.

