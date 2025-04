Il Grifone Meeting torna in Toscana e cambia nome in Pegaso: appuntamento il 23 luglio a Firenze

FIRENZE – Cambio di sede e di denominazione per il Grifone Meeting di atletica leggera, che lo scorso anno si era svolto ad Asti dopo 14 edizioni tra Castiglione della Pescaia e Grosseto.

L’edizione 2025, rinominata Pegaso Meeting, si svolgerà il 23 luglio allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze, miglior impianto italiano per l’atletica già sede del Golden Gala Pietro Mennea nel 2021 e nel 2023.

“L’esperienza di Asti è stata molto positiva – dice la meeting director Elisabetta Artuso – e non possiamo che ringraziare le istituzioni locali per l’ospitalità e la partecipazione che hanno consentito il successo dello scorso anno. Purtroppo, la mancanza di garanzie economiche precise e concrete ha favorito il trasferimento verso Firenze. La qualità dell’impianto Ridolfi e il ruolo della città nella storia e nella tradizione dell’atletica italiana fanno del capoluogo toscano la location migliore per il futuro del nostro meeting, che anno dopo anno si è ritagliato un ruolo importante nel calendario internazionale. Un evento collaudato e di così alto livello non potrà che crescere in una città conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze storiche ed artistiche. La possibilità di gareggiare di sera, e la presenza di diversi campioni dell’atletica mondiale, garantiscono a pubblico e atleti un meeting di assoluto livello spettacolare“.

Il meeting è organizzato dall’Atletica Firenze Marathon – uno dei più importanti sodalizi della nostra atletica, con una lunga storia culminata nella conquista del titolo italiano maschile nel 2023 – ed è inserito nel Challenger Continental Tour di European Athletics.

“Siamo felici che Firenze ospiterà il prossimo 23 luglio un prestigioso meeting internazionale di atletica leggera – dice il direttore operativo dell’Atletica Firenze Marathon Luca Amoroso – È un onore per noi accogliere nuovamente atleti di livello mondiale, dopo la doppia esperienza del Golden Gala, in una città che da sempre rappresenta un crocevia di cultura, sport e bellezza. Questo importante evento è reso possibile grazie al fondamentale supporto della Regione Toscana, che ha creduto fin da subito nel valore di questa manifestazione per il territorio, e al Comune che da sempre ci supporta in tutte le manifestazioni che organizziamo allo stadio Luigi Ridolfi. Firenze è pronta a correre insieme alla grande atletica internazionale”