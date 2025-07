Il maltempo si abbatte su Firenze: decine di interventi per alberi caduti e blackout

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Primi effetti dell’atteso maltempo che sta interessando la città metropolitana di Firenze.

Alla sala operativa dei vigili del fuoco di Firenze sono arrivarte numerose chiamate per alberi pericolanti e alberi caduti sulla sede stradale e altri interventi per danni causati dal vento in particolare a Campo di Marte, Impruneta, sulla FiPiLi, a San Casciano in Val di Pesa e Campi Bisenzio.

I Vigili del fuoco stanno inoltre intervenendo per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di piazza Brunelleschi, via San Gallo, via Mazzini.