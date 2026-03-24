FIRENZE – Dopo sei anni di assenza dalle rotte internazionali, il Treno della Memoria è tornato a correre sui binari che collegano Firenze ad Auschwitz. Ieri mattina (23 marzo), la stazione di Santa Maria Novella è diventata il cuore di un rito collettivo che coinvolge oltre 400 studenti provenienti da 46 scuole toscane, accompagnati da docenti, universitari e rappresentanti delle comunità deportate e delle associazioni antifasciste.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha salutato i ragazzi sottolineando l’importanza di aver “ricollaudato” un’esperienza che, dopo lo stop forzato del Covid e la parentesi nei campi nazionali dello scorso anno, giunge alla sua tredicesima edizione. Nata dall’intuizione di Ugo Caffaz, la spedizione toscana si conferma un pilastro delle politiche regionali: per cinque giorni i giovani partecipanti si trasformeranno in ‘ambasciatori di memoria’, vivendo un momento cruciale nell’incontro con le sorelle Andra e Tatiana Bucci proprio tra i fili spinati di Auschwitz, dove le due testimoni sopravvissero all’orrore della Shoah.

Per il governatore Giani, il viaggio è un monito diretto al presente contro ogni forma di guerra e discriminazione, sia essa etnica, religiosa o razziale. Un concetto ribadito con forza dall’assessora alla memoria Alessandra Nardini, che ha respinto con fermezza le definizioni sminuenti di chi descrive queste esperienze come semplici ‘gite’. Nardini ha parlato di ‘pellegrinaggi laici’, strumenti fondamentali in un contesto internazionale dove la legge del più forte sembra tornare a calpestare il diritto.

L’obiettivo dichiarato è risvegliare nelle nuove generazioni la consapevolezza necessaria per diventare veri costruttori di pace, partendo proprio dal valore educativo e civile della scuola.