In 5mila per il primo allenamento dell’anno della Fiorentina al Franchi

FIRENZE – Il 2025 si apre con il botto per la Fiorentina. Ad assistere all’allenamento a porte aperte allo stadio Franchi, infatti, c’erano circa 5mila persone.

La squadra di Palladino ha iniziato così la settimana di lavori che culminerà sabato 4 dicembre con la sfida interna con il Napoli.

Almeno cinquemila tifosi hanno assistito al primo allenamento del 2025 della Fiorentina, svolto all’interno dello stadio Franchi. Sugli spalti anche un tifoso speciale, Edoardo Bove, salutato dal calore del pubblico.

È stato anche un inizio di anno dedicato al mercato. Visite mediche e firma sul contratto fino al 2029 per il difensore argentino ex Boca Juniors, Nicolas Valentini, arrivato a parametro zero. Arriva anche il centrocampista Michael Folorunsho, in prestito con diritto di riscatto dal Napoli. Ai saluti il difensore campione del mondo Martinez Quarta, che ha salutato i tifosi prima di accasarsi al River Plate in patria..