In fiamme il quadro elettrico di un condominio, 11 in ospedale per accertamenti

FIRENZE – Undici in ospedale per accertamenti per un incendio a Firenze.

A bruciare, questa mattina (7 settembre) poco prima delle 9,30, è stato un quadro elettrico nel vano scale di un condominio di tre piani in via dei Pepi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre: un’autoscala e un’autobotte.

All’arrivo dei pompieri il vano scale era completamente invaso dai fumi della combustione e gli occupanti degli appartamenti, si trovavano già all’esterno dell’edificio. Sono 11, di cui 3 bambini, le persone soccorse dal personale sanitario intervenuto con diversi equipaggi, per il trasporto in pronto soccorso per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha riguardato l’armadio dove sono presenti i contatori e i quadri dell’energia elettrica. Effettuato il controllo anche degli appartamenti che al momento dell’evento erano chiusi per scongiurare la presenza di persone.

È stato richiesto l’intervento del personale Enel per disalimentare la fornitura di energia elettrica a tutto il condominio. Sul posto una squadra è rimasta per la bonifica e la messa in sicurezza.