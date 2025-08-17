In fiamme materiale plastico all’esterno di un’azienda di Cerreto Guidi

Getting your Trinity Audio player ready...

CERRETO GUIDI – Paura nella tarda mattinata di oggi (17 agosto) nella zona industriale di Stabbia, dove un vasto incendio ha interessato del materiale plastico stoccato all’esterno di un edificio industriale, propagandosi poi all’interno della struttura e alla vicina sterpaglia.

L’allarme è scattato poco prima delle 13. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre dai comandi di Firenze (distaccamenti di Empoli e Firenze Ovest) e Pisa (distaccamento di Castelfranco), supportati da tre squadre operative, quattro autobotti e mezzi speciali. Presenti anche unità Aib della Regione Toscana per lo spegnimento delle sterpaglie.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, limitando i danni all’edificio industriale, e hanno spento il materiale depositato all’esterno. Nell’incendio sono rimasti danneggiati anche un furgone e altri beni di un’azienda confinante. Terminata la fase di contenimento, sono iniziate le operazioni di raffreddamento e di minuto spegnimento, insieme alla bonifica della sterpaglia andata a fuoco.

Sempre nel pomeriggio un altro incendio ha impegnato i vigili del fuoco nel comune di Vinci, in via di Anchiano, dove ha preso fuoco un’oliveta. Sul posto una squadra con autobotte e personale Aib della Regione Toscana, che hanno provveduto a spegnere e mettere in sicurezza l’area.