In migliaia in piazza a Firenze per la Palestina Libera

FIRENZE – Alcune migliaia di persone hanno sfilato a Firenze con lo slogan Palestina libera.

A promuovere la manifestazione che è partita in piazza Poggi per salire fino al piazzale Michelangelo dietro il grande striscione con la scritta Free Palestine, in piazza per la Palestina, una rete di associazioni: dall’Arci all’Anpi, passando per Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam e Legambiente. L’obiettivo è quello di “chiedere con forza la fine della guerra a Gaza e dell’Occupazione, il rispetto del diritto internazionale e l’immediata apertura di un percorso politico di pace giusta per il popolo palestinese”.

A farla da padrone le bandiere palestinesi e quelle della pace, ma hanno partecipato anche molti semplici cittadini e famiglie con banbini.

In piazzale Michelangelo la chiusura della manifestazione con gli interventi, anche in collegamento, anche di molti esponenti della comunità palestinese e di un medico dall’ospedale di Gaza. Intervenuta anche Francesca Albanese, relatore speciale alle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.