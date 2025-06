Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Incendio alla discoteca sui lungarni fiorentini nel giorno di chiusura: si sospetta il dolo.

I vigili del fuoco della sede centrale comando di Firenze, sono intervenuti questa notte (4 giugno) alle 4 in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alla discoteca Ayana, ex Blanco, per un incendio che ha interessato l’area esterna del locale con il coinvolgimento del bancone, la parte della copertura in cannicciato, le passerelle il legno ed un container.

Sul posto sono intervenute due squadre e un‘autobotte e al termine dell’intervento il nucleo Nbcr per il campionamento di eventuali acceleranti, per valutare se si tratti di un atto doloso.

Al momento dell’evento il locale era chiuso e non ci sono state fortunatamente persone coinvolte.