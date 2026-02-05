Incendio di un mezzo pesante blocca l’A1 in direzione nord

FIGLINE INCISA – Notte di paura lungo l’autostrada A1, dove un violento incendio ha avvolto un mezzo pesante costringendo le autorità a bloccare completamente la circolazione. L’allarme è scattato intorno alle 21,45 di ieri (4 febbraio) quando le fiamme hanno iniziato a divorare il tir al chilometro 308, in direzione nord.

Una colonna di fumo densa si è levata rapidamente sopra il tratto autostradale, visibile anche a chilometri di distanza, rendendo necessario l’intervento massiccio dei soccorritori.

Sul posto sono piombati i vigili del fuoco del comando di Firenze, mobilitati con un dispiegamento di forze che ha visto convergere nel tratto interessato le squadre del distaccamento di Figline Valdarno e di Firenze Ovest, supportate da personale della sede centrale. Per domare il rogo, i pompieri hanno operato con due squadre e due autobotti.

La circolazione è rimasta totalmente bloccata in direzione nord per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza della carreggiata. Si sono registrate lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti rimasti intrappolati nel tratto fiorentino della spina dorsale autostradale italiana.