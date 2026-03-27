Incidente in A1 a Barberino, la vittima è l’ex pilota Fabio Bagnoli

VINCI – L’incidente in A1 si è trasformato in una tragedia nella notte tra il 25 e il 26 marzo, quando l’ex pilota di Formula 3 ha perso la vita in uno schianto avvenuto sull’Autostrada del Sole, all’altezza del chilometro 258, nel territorio di Barberino del Mugello.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 47 anni, originario di Vinci, stava viaggiando in direzione Firenze quando la sua auto si è scontrata contro un mezzo pesante fermo in un’area di sosta all’uscita di una galleria. In quei momenti la zona era interessata da una violenta grandinata, che avrebbe ridotto drasticamente la visibilità.

Dopo il primo impatto, la vettura è finita nuovamente al centro della carreggiata, dove è stata travolta da altri due camion in transito. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Fabio Bagnoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dall’abitacolo. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Gravemente ferito invece il passeggero che si trovava a bordo del veicolo, trasportato d’urgenza in ospedale a Firenze. Le sue condizioni sono considerate serie.

La perdita di Fabio Bagnoli ha scosso profondamente il mondo dell’automobilismo toscano. Bagnoli era infatti una figura molto conosciuta nel settore: pilota professionista dal 1996 al 2009, aveva partecipato anche ai campionati di Formula 3, proseguendo poi la sua carriera come organizzatore e dirigente sportivo.

Negli anni aveva fondato la Bagnoli Racing Motorsport e ricopriva il ruolo di presidente dell’associazione Vinci Sport, promuovendo eventi e competizioni motoristiche in tutta Italia, in particolare nel settore gran turismo ed endurance. Recentemente era stato inserito tra i piloti della scuderia Best Lap per il National GT Challenge.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive alla notizia. Tra questi quello del sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, che ha ricordato il suo impegno nella promozione della Coppa Romagna Slalom e il contributo dato allo sviluppo delle manifestazioni sportive locali.

La salma sarà trasferita a Vinci, dove nei prossimi giorni si terranno i funerali. Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente A1 Barberino Fabio Bagnoli, con particolare attenzione alle condizioni meteo e alla posizione del mezzo pesante coinvolto.