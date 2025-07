Incidente in galleria sulla A1, c’è la quinta vittima: è morta la 37enne Silvana Visconti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Silvana Visconti, 37 anni, è deceduta oggi pomeriggio (18 luglio) all’ospedale Careggi di Firenze, dove era ricoverata in condizioni gravissime in seguito al terribile incidente avvenuto martedì nella galleria di Base lungo la A1, nel Mugello. L’esito dell’accertamento della morte cerebrale, conclusosi nel tardo pomeriggio, segna la fine della lunga agonia della donna, sopravvissuta alla tragedia ma senza possibilità di recupero.

L’incidente ha provato profondamente una intera famiglia di Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. La Fiat Panda su cui viaggiavano si era fermata per cause ancora da accertare — forse un guasto tecnico — nella corsia di marcia all’interno della galleria quando è stata travolta da un camion. Nell’impatto sono morti sul colpo il padre della donna Mauro Visconti (69 anni), la madre Nydia Zoila Albuquerque Basulto (65 anni), di origine peruviana, e la sorela Carla Stephany Visconti (39 anni).

La figlia di Silvana, la piccola Summer, di 4 anni, era stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Meyer di Firenze, dove aveva eseguito l’accertamento di morte cerebrale e donato gli organi mercoledì scorso. Con la morte di Silvana, la famiglia è stata completamente spazzata via in questa drammatica tragedia, compreso il cane, anche lui morto nell’impatto.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine: secondo le ricostruzioni della Polizia Stradale, l’auto era ferma in galleria, alcune vetture sono riuscite a evitarla, ma il camion che seguiva non si è fermato in tempo, provocando l’impatto devastante. L’autista del mezzo pesante è stato sottoposto a test tossicologici e alcolemici, risultati entrambi negativi.

Resta ora da capire se, oltre alla dinamica tecnica, emergeranno eventuali responsabilità.