Inter, show a San Siro: Calhanoglu e Sucic travolgono la Fiorentina

MILANO – A San Siro l’Inter di Chivu domina e conquista tre punti pesanti contro una Fiorentina volenterosa ma troppo fragile nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, i nerazzurri si scatenano nella seconda parte e vincono 3-0 grazie a Calhanoglu, Sucic e ancora Calhanoglu su rigore.

L’Inter parte forte, spinge con Barella e Dimarco, ma trova sulla sua strada un De Gea in serata di grazia. Il portiere viola salva prima su Bastoni e poi su Dimarco, negando due gol praticamente fatti. La Fiorentina resta compatta, cerca spazi in contropiede con Kean, ma la difesa interista non concede nulla. Si va al riposo sullo 0-0, con l’Inter padrona del gioco (oltre il 70% di possesso palla) ma incapace di concretizzare.

Appena rientrati dagli spogliatoi, l’Inter cambia ritmo. Al 66’ arriva il meritato vantaggio: Calhanoglu riceve ai 20 metri, controlla e fulmina De Gea con un destro preciso sul secondo palo. È l’1-0 che sblocca San Siro. Pochi minuti dopo, al 71’, tocca a Petar Sucic firmare il raddoppio con una splendida azione personale: controllo elegante, dribbling su Mandragora e conclusione imparabile da distanza ravvicinata. La Fiorentina tenta di reagire, ma Sommer si oppone bene a Kean in campo aperto.

Nel finale, la squadra di Pioli perde lucidità. All’87’ Viti stende Bonny in area e rimedia il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia, siglando il 3-0 e la sua doppietta personale.

Negli ultimi minuti Chivu concede spazio ai nuovi ingressi — Luis Henrique, Frattesi e Zielinski — in un San Siro che applaude la prestazione dei suoi.

Inter cinica e in pieno controllo, che con questa vittoria conferma la propria solidità e allunga la striscia positiva. Fiorentina generosa ma troppo discontinua, schiacciata da una ripresa giocata a ritmi impossibili da contenere.

Il tabellino

INTER (3-5-2):

Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (89’ Luis Henrique); Dumfries (79’ Carlos Augusto), Barella (85’ Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez (89’ Frattesi), Pio Esposito (77’ Bonny). All. Chivu

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea: Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (62’ Fagioli), Mandragora (76’ Dzeko), Ndour, Gosens (79’ Fortini); Gudmundsson (62’ Fazzini); Kean. All. Pioli.

RETI: 66’ Calhanoglu (I), 71’ Sucic (I), 88’ Calhanoglu (I).

NOTE: Ammoniti: Viti (F), Pio Esposito (I). Espulsioni: Viti (F).