Kean (e il Lecce) portano la Fiorentina in Conference League. Retrocede l’Empoli

FIRENZE – Sorride la Fiorentina, piange l’Empoli.

È questo l’esito dell’ultima giornata di campionato che, con gare tutte iniziate in contemporanea, non ha lesinato sorprese.

La Fiorentina torna in Conference League superando all’ultima gornata, per gli scontri diretti, la Lazio, che è fuori dall’Europa. Partita altalenante per la Fiorentina a Udine: apre Lucca e i bianconeri chiudono il priomo tempo in vantaggio. Udinese in dieci per il doppio giallo a Bijol e nella ripresa la viola impatta e rospassa con Fagioli e Comuzzo. Il vaantaggio dura 4 minuti e Kabasele fa 2-2. La decide, manco a dirlo, Kean all’82’ e il resto è occhio al cronometro e orecchio alla radiolina per Lazio-Lecce.

La festa esplode con il finale che premia i giallorossi pugliesi, salvi e ancora in serie A.

Non si salva l’Empoli, ko in casa con il Verona che rischiava, anche se con una piccola probabilità, di tornare in lizza per la retrocessione. Piange mister D’Aversa che piange le tante occasioni mancate nella fase cruciale della stagione e un ‘risveglio’ tardivo in campionato, oltre a una serie infinita di infortuni. Dopo 4’ Sardar porta già in vantaggio gli scaligeri, prima della fine del tempo Fazzini, l’ultimo a mollare, fa 1-1 ma mentre dagli altri campi arrivano pessime notizie Bradaric fa mettere la testa avanti al Verona.

Salvi Verona, Parma (2-2 a Bergamo) e Lecce, retrocedono Monza, Venezia ed Empoli. In Champions l’ultimo posto è della Juventus, che vince a Venezia, Roma in Europa League con il Bologna vincitrice di Coppa, Fiorentina in Conference per il quarto anni di fila.