15.2 C
Firenze
domenica 31 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Kean rinnova e arriva Nicolussi Caviglia: due buone notizie per la Fiorentina

Alla vigilia della trasferta di Torino una conferma e un rinforzo per i viola. Il regista sarà già in panchina a disposizione di Pioli

Primo PianoSport
REDAZIONE
REDAZIONE
Kean rinnova e arriva Nicolussi Caviglia: due buone notizie per la Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina in campo a Torino con due buone notizie. Il rinnovo dell’attaccante Kean fino al 2029 con aumento della clausola e ritocco dell’ingaggio e l’arrivo del regista ex Venezia Hans Nicolussi Caviglia. 
Alla fine di una lunga settimana, culminata con il passaggio del turno con il brivido nei preliminari di Conference League con il Polyssia, arriva il match ancora in trasferta con il Torino di Baroni. 

Non cambia il modulo 3-5-2. Rispetto a Cagliari c’è probabilmente Mandragora dall’inizio preferito a Ndour. Esordio in panchina sia per l’ultimo arrivato Nicolussi Caviglia sia per Piccoli. 

La probabile formazione iniziale: De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens, Gudmunsson, Kean. 

Nicolussi Caviglia è arrivato in viola in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15.2 ° C
17.1 °
14.8 °
92 %
0.5kmh
0 %
Dom
26 °
Lun
30 °
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)carabinieri (13)Gaza (13)Eugenio Giani (12)Serie C (11)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati