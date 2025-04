La Fiorentina non fa sconti ai cugini: 2-1 all’Empoli per rincorrere l’Europa

Getting your Trinity Audio player ready...

Fiorentina – Empoli 2-1FIORENTINA (3-5-1-1)

: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (61′ Comuzzo); Folorunsho (71′ Parisi), Mandragora, Cataldi, Adli (61′ Richardson), Gosens; Gudmundsson (81′ Fagioli); Beltran (71′ Zaniolo). A disposizione: Martinelli, Terracciano, Moreno, Ndour, Caprini. Allenatore: Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (89′ Sambia), Ismajli, Viti; Gyasi (78′ Kovalenko), Grassi, Anjorin (46′ Henderson), Pezzella; Solbakken (46′ Colombo), Fazzini (82′ Konate); Esposito. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Silvestri, Marianucci, Tosto, De Sciglio, Bacci, Asmussen, Campaniello. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

RETI: 7’ Adli, 25’ Mandragora, 57’ Fazzini

NOTE: Ammoniti Beltran, Ranieri, Mandragora, Anjorin, Henderson

FIRENZE – Il derby va alla Fiorentina, che supera di misura (e inguaia) i cugini dell’Empoli.

Partita molto maschia visto l’importante posta in palio per entrambe le squadre. Dopo una parata in apertura di De Gea su Pezzella è la Fiorentina che in meno di mezz’ora mette la testa avanti due volte: segna Adli dopo 7 minuti, raddoppia Mandragora, servito dal’ex Milan, tornato in campo dal 1′, complice in entrambi i casi una difesa troppo leggera degli azzurri.

Nonostante il doppio passivo e grazie anche ai cambi l’Empoli torna in campo per la ripresa con un altro piglio. Fazzini servito da Goglichidze al 12′ accorcia le distanze. Si attende il forcing empolese, che si fa intenso solamente nei minuti di recupero. L’occasione per il colpaccio è di Kovalenko che trova il solito grande De Gea, che blinda la vittoria.