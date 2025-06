La Galleria dell’Accademia si apre ai visitatori anche di notte

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’estate fiorentina si arricchisce con le aperture serali straordinarie della Galleria dell’Accademia: ogni martedì, dal 3 giugno al 22 luglio, il museo resterà aperto fino alle 22 (ultimo ingresso alle 21,15).

Un’occasione unica per ammirare il David di Michelangelo e le Prigioni in un’atmosfera più intima, lontana dalla folla e dal caldo del giorno. Oltre al celebre capolavoro, i visitatori potranno esplorare le collezioni di pittura trecentesca e rinascimentale, oltre alla sezione dedicata agli strumenti musicali storici.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio fiorentino, offrendo un’occasione preziosa per vivere il centro storico in modo più lento, riflessivo e… notturno.

I martedì d’estate possono così diventare un rituale: una passeggiata al tramonto, una cena tra le vie rinascimentali, e poi l’ingresso nel cuore dell’arte.

Il biglietto ha il costo ordinario e la prenotazione è consigliata.