La risposta ai dazi delle aziende fiorentine: incontri delle pmi con nuovi mercati

FIRENZE – “L’economia fiorentina ha una forte vocazione all’export, siamo la terza provincia italiana per vendite oltre confine e la seconda negli Stati Uniti dove ricaviamo il 25% del totale, oltre 6 miliardi, e quindi appena sono emerse criticità sul fronte dei dazi abbiamo pensato di organizzare questo evento per orientare le imprese anche verso altri mercati oltre a quello Usa”. Lo ha detto Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio di Firenze, in apertura degli ExportHub days, la due giorni organizzata da PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio, per aiutare gli imprenditori a cercare di sfondare fuori dall’Italia attraverso incontri con i consulenti esteri di Corea del Sud, Tailandia e Tunisia, ma anche di Svizzera, Danimarca, Canada, Germania e Usa.

“Per le piccole aziende affrontare i mercati esteri è un passo delicato, da preparare bene, altrimenti può mettere a rischio l’esistenza stessa dell’impresa, noi le prendiamo per mano e le accompagniamo con servizi di assistenza contrattuale, doganale, finanziaria e fiscale”. Due battute anche da Inga Lavallée, della Camera di commercio italiana in Canada che ha sede a Montreal: “Di fronte alla stretta degli Stati Uniti, per noi è il momento di guardare con sempre maggiore attenzione all’Europa e all’Italia in particolare”.

“Gli ExportHub days sono, per le imprese fiorentine di tutti i settori, un’ottima opportunità di incontri gratuiti con esperti dei principali mercati esteri e attraverso questi eventi Camera di commercio e la sua azienda speciale PromoFirenze assolvono al meglio a una loro funzione istituzionale”, dice il presidente della Camera di commercio Massimo Manetti. Durante ciascun appuntamento viene dato un orientamento sui mercati prescelti e informazioni su come muoversi per avviare o consolidare l’attività di export. “È l’occasione per valutare insieme servizi più approfonditi, di ricerca partner e di assistenza, servizi che vengono personalizzati in base alle esigenze delle imprese della provincia di Firenze che potranno beneficiare di tariffe agevolate – aggiunge Salvini – La due giorni è un’ottima opportunità per verificare il presidio di nuovi mercati ad alto dinamismo economico”.

In fase di iscrizione, all’evento ciascuna azienda ha potuto indicare fino a 3 mercati di suo interesse, in base ai quali gli esperti di PromoFirenze hanno svolto una valutazione di fattibilità di accesso alla specifica area geografica e hanno elaborato un’agenda di appuntamenti, ciascuno dei quali avrà la durata di 30 minuti. Durante l’incontro di orientamento l’azienda può portare campioni o presentazioni dei prodotti che intende vendere all’estero. Il personale di PromoFirenze e della Camera di Commercio è inoltre a disposizione per informazioni su servizi per l’export di ExportHub e Enterprise Europe Network, strumenti di finanza agevolata, Punto Impresa Digitale, Servizio di orientamento e assistenza per migliorare la visibilità dell’azienda sul web, sportello marchi e brevetti, sportello etichettatura.

Sono, quelle in corso, giornate intense di eventi sul fronte delle iniziative di internazionalizzazione. Ieri le aziende fiorentine del settore vitivinicolo, accompagnate dalla Camera di commercio di Firenze, sono impegnate in incontri bilaterali con operatori svizzeri del settore nell’ambito di Italian Quality Wine organizzato dalla Camera di commercio italiana in Svizzera. Fino al 23 maggio le aziende fiorentine del food partecipano ad incontri bilaterali a distanza con operatori dell’agroalimentare di Taiwan nell’ambito di Food&wine Taiwan a cui ha aderito la Camera di commercio di Firenze.