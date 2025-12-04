La Savino Del Bene Volley vince in Francia e rimane a punteggio pieno in Champions

Getting your Trinity Audio player ready...

Volero Le Cannet – Savino Del Bene Volley 1-3 (11-25, 25-20, 23-25, 17-25)VOLERO LE CANNET

: Štimac, Rachkovska 12, De Almeida Rios 1, Hasdemir n.e., Staniulyte 5, Popova 16, Dautova 9, Andriamaherizo n.e., Giardino (L1), Devrim, Svetnik 12, Vietto. All.: Fenoglio.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin 13, Ribechi (L2) n.e., Bosetti n.e., Ognjenovic 3, Mancini 5, Graziani 10, Nwakalor n.e., Antropova 15, Weitzel 5. All.: Gaspari.

ARBITRI: Ozan Cagi Sarikaya (TUR) – Sanja Miklosic (SLO)

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley resta a punteggio pieno nella Pool A di Champions League, a pari merito con il VakifBank Istanbul e continua così la sua lotta a distanza con la formazione turca.

Dopo il successo per 3-0 sulle rumene dell’Alba Blaj, ottenuto nel primo turno europeo, la squadra di coach Marco Gaspari ha conquistato anche la prima trasferta europea della stagione, superando le francesi del Volero Le Cannet per 3-1, al termine di una sfida durata in 1 ora e 27 minuti di gioco.

Per la Savino Del Bene Volley si tratta della 14esima vittoria stagionale su 16 partite complessive tra serie A1 e Champions League, con un filotto di cinque successi consecutivi per le ragazze di Gaspari.

Nel primo set Scandicci ha dominato grazie a un turno di servizio devastante di Franklin, chiudendo 11-25. Le Cannet ha reagito nel secondo set e si è aggiudicata il parziale 25-20, ma nel terzo e quarto set la Savino Del Bene Volley ha rialzato subito il ritmo, guidata da Skinner e Antropova, imponendosi 23-25 e 17-25 e chiudendo la partita con autorevolezza.

Tra le protagoniste della Savino Del Bene Volley da segnalare: Skinner 23 punt ed Mvp del match, Antropova, autrice di 15 punti, Franklin con 13 punti e 4 ace complessivi, di cui 3 segnati nel primo set e infine Graziani con 10 punti personali.

Tra le francesi del Volero Le Cannet, si sono messe in evidenza una Popova da 16 punti, Rachkovska e Svetnik, entrambe autrici di 12 punti e una Dautova che ha chiuso a quota 9.

Dal punto di vista statistico complessivo, la Savino Del Bene Volley ha fatto registrare 50% in attacco contro 39% del Volero Le Cannet, 62% di ricezione positiva contro 48% delle francesi, 11 muri vincenti contro 7 e 10 ace contro 6, comandando ogni categoria statistica.

La prossima sfida della Savino Del Bene Volley sarà il 9 dicembre in Brasile, con il fischio d’inizio alle 21 italiane contro le kazake dello Zhetysu Vc, prima partita del mondiale per club.

Coach Marco Gaspari post-partita: “È stata una partita con più volti. Abbiamo approcciato la gara con grande lucidità, soprattutto grazie a un’ottima qualità al servizio. Poi, come dicevo già dopo Macerata, in queste sfide il rischio è sempre quello di non riuscire a mantenere costante il livello di concentrazione e, di conseguenza, la qualità del gioco. In alcune situazioni di muro-difesa ci siamo un po’ persi, cosa che solitamente non ci appartiene. È però importante aver saputo rientrare con determinazione e aver chiuso la partita, al di là dei due-tre scambi finali, nel modo giusto. La Champions League è questa: bisogna essere mentalmente pronti dall’inizio alla fine. In queste gare pre-Mondiale sapevamo che avremmo gestito un po’ la squadra e provato alcune soluzioni, che inevitabilmente possono generare qualche insicurezza, è normale che sia così. Era fondamentale vincere, perché nel girone ci giochiamo tutto contro il Vakifbank, sia nella partita d’andata sia in quella di ritorno. Ora archiviamo la Champions, con l’obiettivo centrato di due vittorie su due, e ci concentriamo sul Mondiale per Club.”