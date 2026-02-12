Labaro della prima guerra mondiale finisce in vendita su un sito di e-commerce: recuperato dai carabinieri

FIRENZE – Dopo oltre quarant’anni di assenza, un pezzo di storia del corpo dei bersaglieri torna “a casa”. Si è svolta oggi a Roma, nella cornice della caserma La Marmora, la solenne cerimonia di restituzione di un labaro storico risalente alla Prima Guerra Mondiale, sottratto negli anni ’80 dalla sezione di Pinerolo dell’Associazione nazionale bersaglieri (Anb). Il cimelio è stato consegnato nelle mani del generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota, presidente dell’Anb, alla presenza dei vertici dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il generale Massimo Mennitti e il generale Antonio Petti, comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale (Tpc).

Il recupero è stato possibile grazie alla costante vigilanza dei militari della Sezione antiquariato del Reparto Operativo Tpc, che hanno individuato il vessillo in vendita su una nota piattaforma di e-commerce. A dare la conferma definitiva dell’autenticità sono stati proprio i membri dell’associazione, che hanno riconosciuto il labaro nonostante i decenni trascorsi dal furto. Il sequestro è scattato a Firenze, dove il cimelio era finito nelle mani di un collezionista di oggetti militari, ignaro o meno della provenienza illecita del bene.

Il labaro, ancora custodito nella sua cassa in legno originale, è un manufatto di altissimo valore simbolico: riporta gli stemmi ricamati dei bersaglieri e della città di Pinerolo, insieme all’intestazione della sezione Rolando, intitolata al maggiore Francesco Rolando, medaglia d’oro al valor militare. Ad impreziosire il vessillo ci sono le riproduzioni di sette medaglie (una d’oro, quattro d’argento e due di bronzo) conferite ai piumati pinerolesi che si distinsero per il loro eroismo durante la Grande Guerra.

L’operazione, coordinata dalla procura di Firenze, sottrae al mercato illegale dei cimeli storici un oggetto che non è solo polvere e tessuto, ma memoria identitaria di un intero reparto. Il labaro è stato affidato a una delegazione dell’Associazione bersaglieri di Torino, che avrà il compito di custodirlo e onorarlo, restituendolo finalmente alla comunità a cui era stato strappato quarant’anni fa.