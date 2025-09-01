28.4 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina, colpo a destra: arriva Tariq Lamptey dal Brighton

Laterale ghanese, 122 presenze in Premier, 5 gol e 12 assist: un profilo giovane e dinamico scelto per aumentare soluzioni sulla fascia

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Lamptey
Foto di: Facebook / Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina ha un nuovo rinforzo sulla fascia. Il club viola ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion.

Classe 2000, Lamptey è cresciuto calcisticamente nell’academy del Chelsea, prima di affermarsi in Premier League con i Seagulls. Con il Brighton ha disputato 122 partite in cinque stagioni, tra campionato ed Europa, mettendo insieme 5 reti e 12 assist.

Il laterale vanta anche 11 presenze con la nazionale del Ghana, con cui ha scelto di legarsi dopo le giovanili inglesi.

Un profilo giovane, veloce e già esperto, chiamato a dare nuova energia al progetto tecnico viola.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.4 ° C
30.2 °
27.3 °
50 %
2.7kmh
40 %
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (15)carabinieri (13)Gaza (13)arresto (12)Serie A (12)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati