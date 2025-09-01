Fiorentina, colpo a destra: arriva Tariq Lamptey dal Brighton

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina ha un nuovo rinforzo sulla fascia. Il club viola ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion.

Classe 2000, Lamptey è cresciuto calcisticamente nell’academy del Chelsea, prima di affermarsi in Premier League con i Seagulls. Con il Brighton ha disputato 122 partite in cinque stagioni, tra campionato ed Europa, mettendo insieme 5 reti e 12 assist.

Il laterale vanta anche 11 presenze con la nazionale del Ghana, con cui ha scelto di legarsi dopo le giovanili inglesi.

Un profilo giovane, veloce e già esperto, chiamato a dare nuova energia al progetto tecnico viola.