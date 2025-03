Lavoratori a nero e poca sicurezza in due aziende dell’Osmannoro: scatta la chiusura

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Controllo da parte di ispettori ordinari e tecnici dello Iam (Ispettorato d’area metropolitana) di Firenze in un capannone industriale sito dell’Osmannoro, che ospitava un’attività di produzione di fustelle metalliche e, in un locale attiguo, un’attività di pelletteria.

Nelle due attività sono state identificate in totale 10 persone, di cui 8 nel fustellificio e 2 nella pelletteria. Dall’esame effettuato sulle banche dati ispettive è emerso che entrambi i lavoratori occupati nella pelletteria erano in nero, mentre nel fustellificio sugli 8 occupati 3 erano senza contratto di lavoro e tutela assicurativa, uno dei quali non assumibile, in quanto sprovvisto di titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa.

In esito alle verifiche sono stati adottati distinti provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale: uno per il superamento della soglia del 10 per cento di lavoro nero, l’altro per lavoro nero ed assenza di Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Per ottenere la revoca dei provvedimenti di sospensione e riaprire le loro attività, i datori di lavoro dovranno dimostrare di avere regolarizzato i lavoratori in nero, oltre a pagare le sanzioni aggiuntive.

Alla conclusione degli accertamenti sarà comminata la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, oltre a contestare la violazione del divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è stata accertata, oltre alla mancata redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi), la mancata formazione e la mancata sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori irregolarmente occupati.

In ambito sicurezza sul lavoro, è stata poi altresì disposta l’eliminazione di un soppalco non conforme alla normativa, contestata la mancata conformità di alcune attrezzature e la mancata consegna ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.

Al momento sono state accertate violazioni che comporteranno, per i datori di lavoro, sanzioni per un importo di circa 45mila euro.