Succede tutto nel recupero: Gudmundsson illude, Pedro risponde al 95′. Pari al cardiopalma

ROMA – Succede l’incredibile all’Olimpico. In una partita che sembrava non voler decollare, il finale regala un copione da film thriller. Lazio e Fiorentina chiudono sul 2-2, dividendosi la posta in palio al termine di una girandola di emozioni decisa dagli undici metri ben oltre il novantesimo.

Il primo tempo racconta una storia diversa dal risultato finale. È un monologo biancoceleste: la squadra di Sarri crea e spreca. Clamorosa la doppia occasione per Gila al 17′, murato sulla linea prima da Fagioli e poi da Mandragora. La Fiorentina soffre, non tira mai in porta, ma ringrazia la dea bendata e va al riposo sullo 0-0. Unica nota dolente per i padroni di casa l’infortunio di Basic, costretto a uscire per Vecino.

Nel secondo tempo saltano gli schemi. Al 52′ l’equilibrio si spezza: Cataldi, l’ex col dente avvelenato, batte De Gea dopo uno scambio con Vecino. La reazione viola è rabbiosa e immediata. Passano quattro minuti e Gosens firma il pareggio con un diagonale mancino su assist di Fagioli. De Gea tiene a galla i suoi con un miracolo su Romagnoli, poi inizia la giostra dei cambi.

Quando il pari sembra scritto, la gara impazzisce. All’89’ Gila stende Gudmundsson in area: check del VAR e rigore. Dal dischetto Gudmundsson non sbaglia e porta avanti la Fiorentina. Sembra il colpo del ko. Ma la Lazio non muore mai. Al 94′, in pieno recupero, l’ingenuità di Comuzzo su Zaccagni costa carissima: altro rigore, stavolta per i biancocelesti. Dagli undici metri si presenta l’eterno Pedro, che al 95′ spiazza De Gea e fissa il definitivo 2-2. Un punto che sa di sollievo per la Lazio e di rimpianto atroce per i viola.

Il presidente Commisso e la sua famiglia dopo aver seguito la partita hanno chiamato al telefono il dg Ferrari e commentato: ’’Avanti cosi non era facile, un altro punto messo da parte. Bravi ragazzi, continuate cosi’’.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3)

: Provedel; Lazzari (80’ Hysaj), Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29’ Vecino); Isakesen (72’ Pedro), Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri.

FIORENTINA (4-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (69’ Ranieri); Fagioli, Mandragora, Ndour (68’ Solomon); Gudmundsson (92’ Mari), Piccoli (61’ Kean), Parisi (92’ Nicolussi Caviglia). All. Vanoli.

RETI: 52’ Cataldi (L), 56’ Gosens (F), 88’ Gudmundsson (F), 90’+5′ Pedro (L).

NOTE: Ammoniti: Pongracic (F), Gosens (F), Cancellieri (L), Parisi (F), Fagioli (F), Zaccagni (L), L. Pellegrini (L), Nicolussi Caviglia (F).