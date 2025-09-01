L’incendio in una pizzeria di Sesto Fiorentino provoca l’evacuazione di sette persone

Getting your Trinity Audio player ready...

SESTO FIORENTINO – Momenti di paura la scorsa notte in via Antonio Gramsci, dove un incendio ha coinvolto una pizzeria e costretto all’evacuazione sette residenti, tra cui una persona con disabilità.

L’allarme è scattato intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze con le squadre dei distaccamenti di Calenzano e Firenze Ovest, supportati da un’autoscala. Le fiamme si sono sviluppate in una baracca adibita a magazzino all’interno di una corte, propagando denso fumo che ha invaso gli appartamenti al primo piano affacciati sul cortile.

Gli occupanti degli alloggi sono stati messi in salvo dai pompieri e affidati al personale sanitario del 118 per i controlli di rito. Nessuno è stato trasportato in ospedale.

Dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco hanno bonificato i locali interessati, consentendo ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni. La pizzeria, invece, ha riportato danni da fumo e agli impianti ed è stata dichiarata temporaneamente inagibile.