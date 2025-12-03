Tre date uniche in Italia, Firenze Rocks annuncia gli headliner: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’attesa è finita. Il Firenze Rocks scopre le carte e annuncia un cast stellare per l’edizione 2026. La Visarno Arena si prepara a tre giorni di fuoco, dal 12 al 14 giugno. Sul palco saliranno tre icone assolute della musica mondiale: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Saranno le loro uniche date in Italia.

Si parte col botto venerdì 12 giugno. Ad aprire le danze sarà Lenny Kravitz, per la prima volta in assoluto al festival fiorentino. L’artista newyorkese, vincitore di quattro Grammy, porterà la sua miscela unica di rock, soul e funk. Kravitz sta vivendo una vera “rinascita” creativa grazie al successo del nuovo album Blue Electric Light. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo una delle ultime vere rockstar globali.

Altro debutto pesante per la serata di sabato 13 giugno. I riflettori saranno tutti per Robbie Williams. L’ex Take That, detentore del record di 18 BRIT Awards, è pronto a trasformare la Visarno Arena in una festa a cielo aperto. L’artista inglese arriva in Toscana sulla scia del nuovo attesissimo album Britpop. Sarà uno show totale, guidato da un frontman capace di intrattenere come pochi altri al mondo.

Il gran finale è affidato alla storia. Domenica 14 giugno tornano i The Cure. Robert Smith e compagni calcheranno di nuovo il palco fiorentino dopo il memorabile concerto del 2019. La band, fresca del successo planetario di Songs of a Lost World (primo in classifica in 30 Paesi), chiuderà la rassegna con le sue atmosfere dark e new wave. Prima di loro, una line-up di altissimo livello per gli amanti dell’alternative: suoneranno i Mogwai, pionieri del post-rock, seguiti da The Twilight Sad e Just Mustard.

Scatta la corsa al tagliando. La prevendita sull’app ufficiale del festival apre giovedì 4 dicembre alle 13:00. La vendita generale partirà invece venerdì 5 dicembre, sempre alle 13:00, su tutti i circuiti online e nei punti vendita. Confermata l’attenzione alla sostenibilità e la partnership con Frecciarossa, che offrirà sconti dedicati a chi raggiungerà Firenze in treno.