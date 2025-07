Lucas Beltràn verso l’addio alla Fiorentina: manca il sì del giocatore per il passaggio al Flamengo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina è vicina a chiudere una trattativa nel mercato in uscita: il Flamengo ha presentato un’offerta per l’attaccante argentino Lucas Beltrán, figura sempre più marginale nella rosa viola.

L’offerta, pari a 12 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus, è stata accettata dal club toscano e risponde pienamente alle aspettative economiche stabilite.

Il calciatore, classe 2001, attualmente in ritiro con la squadra nel Regno Unito, dovrà comunque valutare personalmente la destinazione: il suo sì è cruciale, il Flamengo rimane in attesa, pronto a virare su altri profili se l’argentino optasse per rimanere in Europa o tornare al River Plate

Il mercato viola

La sessione estiva del mercato ha visto la Fiorentina completare operazioni importanti. Tra gli acquisti ufficializzati figurano Jacopo Fazzini dall’Empoli (circa 10 milioni più bonus), il centrocampista Nicolò Fagioli riscattato dalla Juventus per 13,5 milioni, Albert Guðmundsson riscattato dal Genoa a 13 milioni, Robin Gosens a titolo definitivo per 7 milioni e il ritorno di Mattia Viti in prestito con obbligo di riscatto da 5 milioni più il 10% su futura rivendita.

È inoltre arrivata la firma di Edin Džeko, ingaggiato a parametro zero

Ruoli e tattica

Con l’arrivo di attaccanti come Džeko e l’impiego di giovani promettenti (ad esempio Riccardo Braschi), Beltrán ha perso peso specifico nelle rotazioni offensive del tecnico Stefano Pioli. Il modulo del tecnico predilige giocatori più dinamici e adatti al pressing alto, rendendo difficile l’inserimento delle caratteristiche dell’argentino. .

Nel frattempo, è emerso un interesse per Simon Sohm, centrocampista svizzero del Parma, su cui la Fiorentina starebbe lavorando con attenzione per un innesto competitivo in mediama.