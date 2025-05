Lupo rimasto senza forze rischia di annegare nel torrente: salvato dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

PALAZZUOLO SUL SENIO – Lupo rischia di annegare nel torrente Rovigo, tristemente noto dopo l’alluvione di marzo per la scoperta di una discarica abusiva che si è riversata nell’alveo.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Marradi, sono intervenuti nel comune di Palazzuolo sul Senio in località Cannova nei pressi del rifugio alpino I Diacci, dove passa il torrente Rovigo, che in seguito alla recente alluvione con la forza idraulica del torrente, ha riportato in superficie la discarica degli anni Settanta, per il soccorso ad un lupo che probabilmente è rimasto intossicato e privo di forze dopo aver ingerito del materiale.

I vigili del fuoco hanno raccolto l’animale e messo dentro una cassa adibita per il trasporto che è stata trasportata a mano fino a raggiungere il mezzo fuoristrada per poi essere affidato al personale Asl veterinario per le cure.