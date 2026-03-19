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Bambino di 9 anni si sente male a scuola, salvato con il defibrillatore

Un alunno di quarta elementare si è accasciato dopo il pranzo. Decisivo l'intervento tempestivo della maestra e della dirigente

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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elisoccorso Pegaso Meyer bambino 9 anni
Foto di archivio, elisoccorso Pegaso
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Un malore a un bambino alla scuola di San Casciano in Val di Pesa ha tenuto con il fiato sospeso maestre, genitori e operatori sanitari durante il primo pomeriggio di giovedì 19 marzo. Un alunno di nove anni si è accasciato a terra improvvisamente subito dopo il rientro dalla mensa, davanti ai compagni di classe e al personale scolastico.

Le prime a intervenire sono state le insegnanti presenti in aula, che hanno avviato immediatamente le manovre rianimatorie sul bambino. Nel frattempo, la dirigente scolastica ha utilizzato il defibrillatore automatico esterno in dotazione all’istituto, dispositivo ormai obbligatorio nelle scuole italiane ai sensi della normativa vigente.

L’intervento tempestivo del personale ha permesso di stabilizzare le condizioni del piccolo nei minuti cruciali prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, seguiti poco dopo dall’elisoccorso regionale Pegaso, atterrato direttamente davanti all’edificio scolastico. Durante le operazioni, i carabinieri hanno gestito la viabilità nella zona per consentire le manovre dell’elicottero in sicurezza.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, centro di riferimento regionale per le emergenze in età pediatrica. Al momento del ricovero le sue condizioni risultavano gravi, sono ancora da chiarire le cause del malore.

© Riproduzione riservata

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