Microcamere e auricolari per passare l’esame di guida: denunciati in sei

FIRENZE – Hanno cercato di superare la prova teorica per la patente con l’aiuto di complici esterni collegati via auricolare, ma sono stati scoperti e denunciati. È il bilancio di un’operazione del compartimento Toscana della Polizia stradale, che ha portato alla denuncia di sei cittadini stranieri.

Gli investigatori da tempo monitoravano le sessioni di esame alla Motorizzazione civile di Firenze, sospettando che alcuni candidati potessero ricevere aiuti dall’esterno. In collaborazione con gli ingegneri della Motorizzazione, gli agenti si sono presentati tra i banchi durante le prove, notando atteggiamenti insoliti: i candidati tendevano ad avvicinare il petto al monitor più che a concentrarsi sulle risposte.

Il motivo è apparso chiaro subito dopo: sotto la maglietta ciascuno indossava una microtelecamera camuffata da bottone, fissata con nastro adesivo al torace, e nelle orecchie dei microauricolari collegati a ricetrasmittenti. Il sistema permetteva di inquadrare il test e trasmetterlo a un complice all’esterno, che dettava in tempo reale le risposte corrette.

L’intervento degli agenti ha portato al sequestro dell’intera attrezzatura e alla denuncia dei sei candidati alla procura.

La polizia stradale ha annunciato che controlli analoghi saranno intensificati nelle prossime sessioni d’esame.