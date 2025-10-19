Leao trascina il Milan: vittoria di carattere contro la Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

MILANO – Il Milan torna a vincere e lo fa con il suo uomo simbolo, Rafael Leão, protagonista assoluto di una serata intensa a San Siro. Contro una Fiorentina ordinata ma poco incisiva, i rossoneri si impongono con carattere, chiudendo 2-1 una gara che nel primo tempo sembrava destinata all’equilibrio.

L’avvio è prudente da entrambe le parti. Il Milan tiene il possesso e prova a sfondare sugli esterni, ma la Viola si chiude bene e riparte in velocità. Tomori e Pavlović si rendono pericolosi da palla inattiva, ma le occasioni restano poche. Modric orchestra, Leao tenta qualche accelerazione, mentre Kean fatica a trovare spazi. La prima frazione vive più di contrasti che di emozioni: gara bloccata, ritmo basso, tanti duelli a centrocampo.

Dopo l’intervallo la partita cambia volto. La Fiorentina entra meglio e al 55’ trova il vantaggio: cross lungo di Mandragora, sponda di Ranieri, Maignan respinge corto e Gosens insacca da due passi. San Siro ammutolisce. Il Milan però reagisce subito: Leao arretra, si accentra e inventa. Al 63’ l’attaccante portoghese riceve palla ai venti metri, rientra sul destro e lascia partire un tiro a giro perfetto che si infila sul palo lontano. Gol magnifico, 1-1 e stadio in delirio.

La squadra di Pioli prende fiducia e alza il baricentro. Bartesaghi mette in mezzo un cross per Gimenez che calcia a botta sicura, ma De Gea si supera con una parata d’istinto. La Fiorentina prova a rispondere da fuori con Dodo e poi con un colpo di testa di Adorante, ma senza precisione.

Il finale è acceso. All’81’ Gimenez finisce giù in area, il Milan protesta. L’arbitro Marinelli lascia correre, ma pochi secondi dopo viene richiamato dal VAR: rigore per trattenuta di Parisi. Sul dischetto va Leao, glaciale davanti a De Gea. Tiro secco, raddoppio rossonero e secondo gol stagionale per il numero 10.

La Fiorentina tenta l’assalto con gli ingressi di Dzeko e Sohm, ma il Milan resiste. Nel recupero (sei i minuti concessi) Pioli gestisce i cambi, inserendo De Winter e Balentien per blindare il risultato. Un brivido finale per Leao, che resta a terra dopo un contrasto ma si rialza tra gli applausi di tutto lo stadio.

Finisce 2-1 per i rossoneri. Una vittoria sofferta ma meritata, arrivata con una grande prova di carattere e con Leao ancora una volta decisivo. Il Milan conferma il proprio momento positivo e si riprende la vetta, mentre la Fiorentina torna a casa con la consapevolezza di aver giocato una gara ordinata ma troppo timida nei momenti chiave.

Il tabellino

MILAN (3-5-1-1)

:Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (57′ Gimenez), Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers (90′ De Winter); Leao (93′ Balentien). All. Allegri

FIORENTINA (3-5-2):De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora (88′ Dzeko), Nicolussi Caviglia (88′ Sohm), Fagioli, Gosens (70′ Parisi); Fazzini (70′ Gudmundsson), Kean (77′ Piccoli). All. Pioli.

RETI: 55′ Gosens (F), 63′ Leao (M), 86′ Leao (M).

NOTE: Ammoniti: Athekame (M), Nicolussi Caviglia (F), Fofana (M), Tomori (M), Parisi (F), Leao (M).