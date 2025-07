Morta la bambina di 4 anni ferita nel tragico incidente in galleria sulla A1

Getting your Trinity Audio player ready...

BARBERINO DEL MUGELLO – Non ce l’ha fatta la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita nel tragico incidente avvenuto martedì pomeriggio (15 luglio) sulla A1, all’interno di una galleria in direzione nord nei pressi di Barberino del Mugello.

La piccola, che era stata trasferita in condizioni disperate con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì. La sua morte si aggiunge a quella delle tre persone, due donne e un uomo, che viaggiavano nella stessa auto, portando a quattro le vittime della tragedia. Una donna di 35 anni, anch’essa passeggera della vettura, resta ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, ma secondo le prime informazioni il veicolo su cui viaggiava la famiglia si sarebbe arrestato probabilmente per un guasto in carreggiata e sarebbe stato travolto in galleria da un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante: l’auto è stata accartocciata e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con divaricatori e cesoie per estrarre i feriti e le vittime dalle lamiere. A bordo c’era anche un cane, morto sul colpo.

Numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social. Si attende ora l’identificazione formale delle vittime e la conclusione degli accertamenti, mentre si riapre il dibattito sulla sicurezza all’interno delle gallerie autostradali, spesso teatro di incidenti gravissimi lungo quel tratto appenninico.