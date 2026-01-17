Morte Commisso, in campo tutte le formazioni della Fiorentina

FIRENZE – “Onoreremo il nostro presidente giocando per lui su tutti i campi”. Con questo messaggio la Fiorentina, per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo, ha deciso di rispettare tutti gli impegni in programma questa settimana, dalle partite al Viola Park del settore giovanile e del calcio femminile fino alla trasferta di domani (18 gennaio) alle 15 a Bologna valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

La squadra viole giocherà con il lutto al braccio e nel prepartita, durante il riscaldamento, utilizzerò una t-shirt speciale dedicata al presidente.

“Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la passione più grande per Commisso – spiega la nota ufficiale del club viola – e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”.

Anche l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha affidato al sito ufficiale un ricordo del presidente scomparso: “Al pesidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al club della Fiorentina”.

Al Viola Park di Bagno a Ripoli, intanto, regna un silenzio profondo, interrotto solo dal viavai composto dei tifosi accorsi per rendere omaggio a Rocco Commisso. L’ingresso del centro sportivo, orgoglio del presidente scomparso, si è trasformato in un tappeto di fiori e sciarpe viola, simboli di un legame che va oltre il calcio. Proprio sulla grande scritta che intitola la struttura a Commisso, un sostenitore ha voluto adagiare una sciarpa del club, mentre tra i mazzi spicca un semplice cartiglio con la scritta Grazie Rocco e un cuore. A vegliare su questo spontaneo pellegrinaggio di affetto resta l’immagine del presidente, proiettata sul monitor principale all’entrata, mentre la comunità viola si stringe in un cordoglio muto e sentito