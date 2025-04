Morti due senza fissa dimora in zona Piazza Tasso a Firenze: manifestazione spontanea per ricordarli

Dopo la diffusione della notizia alcuni residenti della zona si sono ritrovati, dopo un tam tam sui social, nei giardini, per commemorare le due persone. La zona, era scritto nell’autoconvocazione “ogni giorno è animata da bambini, genitori, abitanti del quartiere, persone di passaggio, mercatini e iniziative, ma anche da persone in difficoltà. Questa pluralità è la sua ricchezza, ma rappresenta anche una responsabilità”.

L’assessore al welfare di Palazzo Vecchio Nicola Paulesu questa mattina presente in piazza Tasso con il presidente del quartiere 1 Mirco Rufilli, così si è espresso: “Fatti come questo ci addolorano, è un momento di cordoglio e di lutto per il quartiere e la città, e in particolare per tutto il sistema dei servizi sociosanitari cittadini che queste persone conosceva bene”.

“Attendiamo rilievi e accertamenti che sono in corso da parte delle autorità competenti. – prosegue Paulesu – Erano entrambe persone conosciute e seguite dai servizi sociosanitari. In un caso, si trattava di un uomo attualmente accolto all’Albergo Popolare, inserito all’interno del sistema delle accoglienze e seguito dai servizi sociali. Nell’altro caso, si trattava di una persona particolarmente fragile, ben conosciuta e seguita dai servizi specialistici, sia dalle unità di strada che dai servizi di prossimità, con un percorso sociosanitario complesso e molto resistente alle proposte progettuali che nel corso degli anni gli erano state offerte, anche in termini di opportunità di inserimento lavorativo; aveva usufruito dei progetti di accoglienza ma li aveva abbandonati volontariamente, in questo momento si trovava in piazza Tasso ma sempre monitorato dagli operatori. C’è sempre un grande impegno da parte di tanti operatori e tante professionalità, pubbliche e del terzo settore, che lavorano insieme”.

“Il quartiere è colpito da queste due morti, ero in piazza fin da stamane per seguire gli sviluppi della vicenda e per far sentire la vicinanza in questo momento di dolore. – ha detto il presidente del quartiere 1 Rufilli – San Frediano si stringe forte intorno a queste persone fragili”.